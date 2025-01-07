اعرف حالتك الصحية من لون لسانك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:51 مساءً - متابعة:نازك عيسى

ذكرت مجلة “أبوتيكن أومشاو” أن لون اللسان يعد مؤشرًا هامًا على الحالة الصحية العامة للفرد، حيث يمكن من خلاله التوصل إلى بعض الأمراض المحتملة. اللون المثالي للسان هو الوردي الفاتح.

وأوضحت المجلة أن اللون الأحمر الباهت للسان قد يكون علامة على الإصابة بفقر الدم، بينما يشير اللون الأحمر الداكن مع وجود نتوءات صغيرة إلى الإصابة بالحمى القرمزية. أما إذا كان لون اللسان أحمر داكنًا، فقد يكون هذا مؤشرًا على وجود مشاكل في الكبد.

وعندما يكون اللسان مائلًا إلى اللون الأبيض أو الرمادي أو الأصفر، فقد يدل ذلك على متلازمة القولون العصبي أو إصابة بالجهاز الهضمي مثل العدوى أو الفطريات.

أما اللون الأزرق للسان فيُعزى عادة إلى نقص الأوكسجين في الجسم، نتيجة أمراض الرئة مثلًا. وفي حالة اللون البني، فقد يكون نتيجة للتدخين المفرط أو وجود مشاكل في الكلى أو الجهاز الهضمي. أما اللون الأسود للسان، فقد يكون مرتبطًا بتناول بعض المضادات الحيوية.

وأشارت المجلة إلى أن اللسان الصحي يتسم بسطح خشن، في حين أن السطح الأملس واللامع قد يشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن أو تليف الكبد.

وفي حال لاحظت أي تغيرات في لون أو ملمس اللسان، من المهم استشارة الطبيب، خاصة إذا رافق هذه التغيرات أعراض أخرى مثل حرقان اللسان، تورمه، أو ظهور أعراض مثل الحمى أو الإعياء العام.