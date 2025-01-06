العالم اليوم - اليابان.. قطاع الخدمات ينمو بوتيرة أسرع في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر اليابان.. قطاع الخدمات ينمو بوتيرة أسرع في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:23 صباحاً - واصل نشاط قطاع الخدمات في اليابان نموه وبوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي بعد انكماشه خلال أكتوبر الماضي، بحسب آخر مسح لجيبون بنك لمديري مشتريات القطاع.

وأشار المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال ديسمبر إلى 50.9 نقطة مقابل 50.5 خلال نوفمبر، و49.7 نقطة خلال أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستمر إجمالي الأعمال الجديدة في النمو للشهر السادس على التوالي، ليصل معدل النمو الى أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي. واستقر مؤشر الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، في حين زادت ثقة الشركات في حالة القطاع خلال عام مقبل.

واستمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الخامس عشر على التوالي، مع معدل متواضع بشكل عام لنمو الوظائف.

وتشير الأدلة إلى أن الشركات تسعى لضم موظفين جدد بما يتناسب مع جهود نمو الأعمال.