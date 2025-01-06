أطعمة تزيد الوزن بشكل صادم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 صباحاً - تأثير الأطعمة غير المتوقعة على زيادة الوزن

يفترض الكثيرون أن السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن هو تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل مفرط. ولكن الحقيقة يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا مما نتصور. في بعض الأحيان، نجد أن تناول بعض الأطعمة التي نعتبرها صحية أو منخفضة السعرات يمكن أن تساهم أيضًا في اكتساب الوزن بشكل غير متوقع.

الفواكه المجففة

ربما تكون سمعت عن فوائد الفواكه المجففة، مثل التمر والزبيب والمشمش المجفف، للصحة والقلب. ولكن يجدر الانتباه إلى أن الفواكه المجففة غنية بالسعرات الحرارية لأنها تحتوي على السكر بنسب مركزة. تناول كميات كبيرة منها يمكن أن يضيف سعرات حرارية زائدة لنظامك الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

الزبادي المحلى

يعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك والبروتين، لكن عند اختيار الزبادي المحلى أو الذي يحتوي على نكهات وإضافات مختلفة، يمكن أن يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يساهم في زيادة الوزن.

قطع المكسرات المعالجة

بالرغم من أن المكسرات هي مصدر غني بالبروتينات والدهون الصحية، إلا أن طهيها مع السكر أو الملح أو الشوكولاتة يجردها من قيمتها الغذائية ويجعلها غنية بالسعرات الحرارية. لذلك من الضروري تناول المكسرات النيئة أو المحمصة بدون إضافات.

الخبز الكامل الحبوب والمعجنات

يعتقد الكثيرون أن استبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة خيار صحي، وهذا صحيح إلى حد ما. ولكن إذا لم يتم التحكم في الكمية المتناولة، يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من الحبوب الكاملة إلى زيادة الوزن. كذلك الحال مع المعجنات المصنوعة من دقيق الحبوب الكاملة.

كيفية التحكم في الوزن بذكاء

احرص على مراقبة حصص الطعام بدقة، حتى عند تناول أطعمة صحية.

اختر خيارات غير معالجة وخالية من السكريات المضافة قدر المستطاع.

قم بدمج النشاط البدني اليومي مع نظام غذائي متوازن.

يمكن أن تكون الأطعمة الصحية جزءًا من نظام غذائي متوازن ومفيد إذا تم تناولها بكميات مناسبة. يجب الحذر من استهلاك كميات مفرطة من الأطعمة عالية السعرات، حتى لو كانت تعتبر صحية، لتجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيها.