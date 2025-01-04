نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد برايتون، مساء اليوم السبت الموفق 4/ 1/ 2025، ضمن الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، برصيد 39 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز العاشر بواقع 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة أرسنال ضد برايتون عبر قناة beIN Sports 1HD..