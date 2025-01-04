عاجل| بخطأ من الشناوي.. الأهلي يخسر أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد بفوز الثاني على الأول بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة الشوط الأول

شهدت أحداث الشوط الأول بين النادي الاهلي وشباب بلوزداد استحواذ وسيطرة من قبل لاعبي شباب بلوزداد وكان هناك محاولات من تسجيل الهدف الأول في المباراة ولكن كان هناك رد وسيطرة من قبل لاعبي الأهلي ولكن لم يحالفهم الحظ وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حيث استقر في مباراة اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، علي فريقه لمواجهة مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الثاني

وبدات أحداث الشوط الثاني بهجمات متتالية من الفريق الجزائري، وانطلق الشوط بهجوم من لاعبي الفريق حيث فرض سيطرته على الملعب لتسجيل الهدف في شباك الأهلي مستغلا تراجع لاعبي الأحمر.



ونجح لاعبي شباب بلوزداد من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب البدل من الضائع بأقدام اللاعب خاسف نوفل وبهذا انتهت أحداث المباراة بفوز شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء بين الفريقين.

وقد جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: إمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

