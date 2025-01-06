نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: فيفا لم يسمح لنا باستثناء لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب بسبب مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن اللائحة المنظمة لكأس العالم للأندية، لا تنص على منح الأندية المشاركة في البطولة، أحقية عدم السماح للاعبيها الانضمام لمنتخبات بلادها خلال الأجندة الدولية المحدد لها خلال الفترة من 2 وحتى 10 يونيه المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"في عهد مجلس جمال علام وتحديدا أوائل شهر نوفمبر المقبل، تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن استدعاء اللاعبين للمنتخبات الوطنية خلال فترة كأس العالم للأندية".

وأضاف المصدر:"خطاب فيفا لم يتضمن نصا صريحا يسمح للنادي الأهلي بعدم إرسال لاعبيه لمعسكر منتخب مصر لأن لائحة كأس العالم للأندية وتحديدا المادة 22، تلزم الأندية بالموافقة على انضمام لاعبيها للمنتخبات في الأجندة الدولية".

وتنص المادة 22 الفقرة 5 من لائحة "فيفا" الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، على أن "الأجندة الدولية لشهر يونيو 2025 خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو ملزمة لجميع الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية 2025".