عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل مباراة سموحة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

