نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل مباراة سموحة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة
جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.
خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبوعلي.
ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.