مصدر لـ "دوت الخليج الرياضي": الأهلي يستقر على إعارة محمد الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر داخل النادي الأهلي بأن إدارة الفريق تسعى لتجديد عقد الحارس والقائد محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية خروجه للإعارة مستقبلًا.

وفي تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الرياضي"، قال المصدر: "إدارة الأهلي تعمل على التوصل إلى اتفاق مع محمد الشناوي لتجديد عقده لمدة موسمين، مع السماح له بالانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية بنظام الإعارة في الفترة القادمة."

وأضاف: "هناك تأييد كبير داخل النادي الأهلي، بما في ذلك من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لفكرة إعارة محمد الشناوي في المستقبل القريب."

ومن المقرر أن ينتهي عقد الشناوي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر قبل ستة أشهر من انتهاء عقده الحالي، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

