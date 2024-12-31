انت الأن تتابع خبر "مالوش مثيل"...يقوّي عضلة القلب وقد يعالج 100 مرض.. دكتور سموم يوضح فوائد الزعتر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزعتر هو أحد الأعشاب العطرية المشهورة في المطبخ العربي والعالمي، حيث يُستخدم بشكل أساسي في الطهي لإضفاء نكهة فريدة للأطعمة ومع ذلك، فإن فوائد الزعتر الصحية تتعدى مجرد استخدامه في المأكولات، حيث يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية التي قد تكون غير معروفة للكثيرين.

في هذا السياق،

أفاد الدكتور كريم علي، استشاري سموم إكلينيكية، في مقطع فيديو على «يوتيوب»، بأن الزعتر يعتبر من الأعشاب التي تسهم في تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب وقد جعله تركيب مكوناته العلاجية جزءًا مهمًا من الطب الشعبي عبر العصور كما أن الزعتر غني بفيتامين أ، فيتامين C، البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز الفوائد الصحية التي يقدمها.

فوائد الزعتر الصحية