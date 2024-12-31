انت الأن تتابع خبر "مالوش مثيل"...يقوّي عضلة القلب وقد يعالج 100 مرض.. دكتور سموم يوضح فوائد الزعتر!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الزعتر هو أحد الأعشاب العطرية المشهورة في المطبخ العربي والعالمي، حيث يُستخدم بشكل أساسي في الطهي لإضفاء نكهة فريدة للأطعمة ومع ذلك، فإن فوائد الزعتر الصحية تتعدى مجرد استخدامه في المأكولات، حيث يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية التي قد تكون غير معروفة للكثيرين.
في هذا السياق،
- أفاد الدكتور كريم علي، استشاري سموم إكلينيكية، في مقطع فيديو على «يوتيوب»، بأن الزعتر يعتبر من الأعشاب التي تسهم في تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب وقد جعله تركيب مكوناته العلاجية جزءًا مهمًا من الطب الشعبي عبر العصور كما أن الزعتر غني بفيتامين أ، فيتامين C، البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز الفوائد الصحية التي يقدمها.
فوائد الزعتر الصحية
- ووفقًا لما ذكره الدكتور كريم، يحتوي الزعتر على مركبات تسمى الثيمول والكارفاكرول، والتي تعمل معًا كعلاج طبيعي مذهل يعتبر الثيمول من أقوى مضادات الفطريات والبكتيريا، كما أنه يعتبر مطهرا قويا للبكتيريا والفيروسات هذه المركبات موجودة بشكل خاص في الزعتر البري وزيت الزعتر، مما يعزز فعاليته في تطهير الأمعاء والجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت الزعتر في معالجة مشكلات البشرة، مثل حب الشباب.
- كما أشار الدكتور كريم إلى أن الزعتر له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، حيث يساعد في تقليل الشعور بالخوف ويعزز قوة القلب، كما يعمل على تهدئة الأعصاب ومقاومة نوبات الهلع وأضاف أن زيت الزعتر يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر الناتج عن أمراض مناعية، مع إشارات إلى أن الاستمرار في استخدامه على الشعر لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر قد يساعد في إعادة نمو الشعر.
- ومن جانب آخر، يعتبر الزعتر مضادًا فعالًا للتشنجات سواء في العضلات أو المعدة أو الأوعية الدموية كما يعمل على تهدئة التشنجات في أوعية القلب، مما يسهم في شعور الشخص بالراحة والطمأنينة بعيدًا عن التوتر.
- وأظهرت دراسة نشرت في عام 2010 في مجلة Journal of Lipid Research أن زيت الزعتر يحسن الدورة الدموية للقلب ويعزز تغذيته، بالإضافة إلى تحسين تدفق الأوكسجين إليه مما يدعم عمل عضلة القلب.
- ولتتمكن من الاستفادة القصوى من فوائد الزعتر، ينصح بتناوله كمشروب دافئ أو باستخدام زيت الزعتر في الطعام، مع التأكيد على ضرورة اختيار زيت الزعتر الطبيعي وليس العطري لتحقيق أفضل النتائج.