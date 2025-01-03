الزمالك يحدد موعد تدريبه الختامي استعدادًا لمواجهة المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء غدًا السبت على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يخوض مرانه الأخير على ملعب فندق هيلتون

تقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب صباح غدًا السبت للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش في برج العرب.