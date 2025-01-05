التعادل يحسم قمة ملعب “أنفيلد”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 08:52 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، التي أقيمت على أرضية ملعب “أنفيلد” لحساب الجولة 20 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية ليفربول حملت توقيع كلاً من كودي جاكبو (د59)، ومحمد صلاح (د70) من علامة الجزاء، فيما سجل لليونايتد كلاً من ليساندرو مارتينيز (د52)، وأماد ديالو (د80).

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.