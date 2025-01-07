انت الأن تتابع خبر بشرتك هتبقى زي الاطفال!!... حطي زيت الزيتون على الزبادي ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر كل من زيت الزيتون والزبادي اثنين من المكونات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في حالة الرغبة في الحصول على بشرة نضرة وناعمة ومشرقة ايضًا، حيث ان زيت الزيتون يلعب دور هام جدًا في إزالة تجاعيد البشرة وشدها والزيادة من نضارتها، كما ان الزبادي يلعب دور كبير في تفتيح البشرة والزيادة من نورها، وفي حالة خلط الاثنين بالطريقة المناسبة فإن هذا يعتبر افضل خيار لعلاج مشاكل البشرة،
مكونات عمل وصفة الزبادي وزيت الزيتون
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 3 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.
- ملعقة من النشا.
- ملعقتين من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة الزبادي وزيت الزيتون
- في اول خطوة قومي بإحضار وعاء عميق وابدئي في اضافة ماء الورد والنشا والتقليب جيدًا حتى التأكد من مزج كافة المكونات جيدًا، وفي الخطوة التالية قومي برفع الخليط على النار لمدة دقيقتين إلى اربعة دقائق او حتى التأكد من الوصول إلى القوام الكريمي المرغوب.
- ابدئي في اضافة الزبادي وزيت الزيتون واستمري في التقليب جيدًا حتى الوصول إلى القوام المناسب، ثم ابدئي في اضافة الماسك على البشرة لمدة حوالي تلت ساعة ثم اغسلي وجهك جيدًا بعد مرور الوقت المذكور، وسوف تلاحظي نتيجة مميزة جدًا، ولأفضل النتائج يجب عمل هذا الماسك من مرة إلى مرتين اسبوعيًا.