انت الأن تتابع خبر بشرتك هتبقى زي الاطفال!!... حطي زيت الزيتون على الزبادي ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كل من زيت الزيتون والزبادي اثنين من المكونات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في حالة الرغبة في الحصول على بشرة نضرة وناعمة ومشرقة ايضًا، حيث ان زيت الزيتون يلعب دور هام جدًا في إزالة تجاعيد البشرة وشدها والزيادة من نضارتها، كما ان الزبادي يلعب دور كبير في تفتيح البشرة والزيادة من نورها، وفي حالة خلط الاثنين بالطريقة المناسبة فإن هذا يعتبر افضل خيار لعلاج مشاكل البشرة،

مكونات عمل وصفة الزبادي وزيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الزبادي وزيت الزيتون