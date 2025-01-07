انت الأن تتابع خبر تبييض وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم بالكامل بخلطة منزلية فورية النتيجة رهيبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطة لتبييض الأماكن الداكنة بالجسم، تعد الأماكن الداكنة من أكثر المناطق التي تتعرض للاسمرار، نتيجة استخدام شفرات الحلاقة التي تعمل على سواد هذه المناطق أو بعض الكريمات التي تعمل على إزالة الشعر، فهي تعمل أيضاً على اسمرار الجلد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي في هذا المقال

طريقة عمل وصفات طبيعية كثيرة لتبييض الأماكن الداكنة بالجسم.

تعد الأماكن الداكنة من الأمور الغير محببة لجميع السيدات، ويرغبون دائماً في الحصول على وصفات تعمل على تفتيح هذه المناطق بسرعه دون أي ضرر، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تزيل الاسمرار بالأماكن الداكنة بالجسم وتعمل على إعادة وتحسين مظهر وملمس الجلد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة.

خلطة لتبييض الأماكن الداكنة بالجسم

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من البن المطحون.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ماء ورد للعجن.

طريقة تحضير وصفة لتبييض الأماكن الداكنة بالجسم

نخلط النشا مع القهوة في وعاء صغير ونضع الليمون وزيت الجوجوبا وزيت الورد، ثم نضع الماء تدريجياً للحصول على قوام متماسك ولين.

نغسل الأماكن الداكنة جيداً بالماء والصابون ونضع هذا الخليط على الجسم بعد تجفيفه، ثم نتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل الجسم بالماء فقط.

هذه الوصفة

سوف تعمل على تفتيح الجسم وتوحيد لونه لاحتوائها على النشا التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون الجسم وإزالة البقع والتصبغات الموجودة به، كما أنها تدخل في العديد من الوصفات التي تعمل على تبييض الأماكن الداكنة بالجسم، وتحتوى أيضاً على القهوة التي تعد من أهم مضادات الأكسدة التي تزيل طبقات الجلد الميتة وتعيد للبشرة النضاره والنعومة والمظهر الخارجي الجذاب، كما أنها تحتوى على الليمون الحامض الذي يعزز من إشراق البشرة ويعالج التصبغات الموجود بالجسم فهو من أفضل المكونات في تفتيح البشرة وإعادة النضارة والنعومة والتفتيح الطبيعي.

خلطة لتفتيح الأماكن الداكنة بالليمون

المكونات

ليمونه.

معلقة سكر.

تحضير وصفة لتبييض السوداء بالجسم

نحضر نصف ليمونه ونقوم بغمسها بالسكر، ثم نقوم بتدليك الأماكن الداكنة بالجسم بالليمون ونقوم بفركه جيداً، ثم نتركه على الجسم لمدة عشر دقائق.

نغسل هذه الأماكن بالماء.

هذه الوصفة