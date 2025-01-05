الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 08:52 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 6-1-2025.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصةً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.