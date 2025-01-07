العالم اليوم - إیران تطلق مناورة جوية لحمایة "نطنز النووي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:21 صباحاً - بدأت إيران المرحلة الأولى من المناورة المشتركة، "اقتدار"، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي، بأمر من قائد مقر الدفاع الجوي في البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، الثلاثاء، بأنه في هذه المرحلة، تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، دفاعا شاملا عن موقع أحمدي روشن النووي، وذلك "وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، أشار إلى أن "مراحل التحضير الأولية لمناورات الدفاع الجوي للحرس الثوري، بالقرب من موقع نطنز النووي، تُدار حاليًا من قبل مقر الدفاع الجوي، ومن المقرر تنفيذ الأجزاء الرئيسية من هذه المناورات في الأيام القادمة".