الدوري الإنكليزي:نوتينغهام فورست يطير بنقاط وولفرهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 12:56 صباحاً - خسر وولفرهامبتون أمام نوتينغهام فورست 0-3 في ختام مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

سجل أهداف نوتينغهام فورست كل من مورغان جيبس وايت (د 7) و كريس وود (د 44) وتايوو اونيى (د 90 + 2).

ورفع نوتينغهامفورست رصيده إلى 40 نقطة مشتركاً في وصافة الترتيب مع آرسنال بنفس الرصيد، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، فيما بقي رصيد وولفرهامبتون 16 نقطة في المركز السابع عشر.