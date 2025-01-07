انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية بكل المقاييس .. نبات طبيعي مهمل يغذي المخ يحسن بنية الدماغ يقوي الذاكرة أقوي علاج لضعف التركيز .. تعرف عليه ولا تهمله أبدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقسم الدماغ إلى ثلاثة أجزاء رئيسية المخ الذي يشغل المساحة الأكبر ويكون مسؤول عن التفكير والتذكر والمخيخ الذي يقع تحت المخ ويساهم في التوازن وجذع الدماغ الذي يقع أمام المخيخ وتحت المخ وله دور أساسي في حياة الفرد، لذلك من الضروري تعزيز وتقوية المخ والمحافظة عليه من خلال تناول أغذية صحية تسهم في تعزيز الذاكرة عند التعرض للتوتر والقلق، يفرز الجسم مادة السيتوكينات التي تسبب التهابات مما يدفع الجهاز المناعي لمهاجمة هذه الالتهابات وهنا تكمن أهمية المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم لمواجهة الالتهابات والأمراض التي تحمي المخ.

أبرز الأطعمة التي تسهم في حماية وتعزيز صحة المخ

تساهم هذه الأطعمة في تعزيز صحة الدماغ وحمايته من الأمراض، كما أنها تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة الأداء العقلي، ومن بينها: