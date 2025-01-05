كارول سماحة تتحدث بصراحة عن خلافها مع مروان خوري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحدثت النجمة اللبنانية كارول سماحة بكل صراحة وشفافية خلال مقابلة لها في برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس، حيث تناولت جوانب متعددة من حياتها الشخصية والفنية، بما في ذلك تقدمها في السن وخلافاتها مع بعض الفنانين.

في بداية حديثها، كشفت كارول عن حقيقة خلافها مع مواطنها، الملحن والمطرب مروان خوري، موضحة أنها منحته الفرصة لإصلاح الجفاء بينهما، لكنها أكدت أنها لا تساوم على كرامتها مهما كانت الظروف. وقالت: “تركت لمروان المجال لإصلاح هذا الأمر، وهو يعلم جيدًا أنني زعلانة ويعرف أخطاءه، لكن ضميري مرتاح لأنني لم أخطئ في شيء”. وأكدت أن علاقتها بمروان تشوبها حالة من التوتر بسبب موقف قديم لم يعجبها، وأضافت: “تعاملت مع مروان فنياً، وكان له دور كبير في شهرته في الساحة العربية، حيث لم يكن معروفًا بنفس الدرجة قبل تعاونهما”.

كما تحدثت كارول عن الحركات النسوية، معتبرةً أنها تساهم في تأجيج الصراع بين الرجل والمرأة. وقالت: “الرجل يجب أن يبقى في نظر المرأة مصدر حماية وعطاء، وإذا فقدت المرأة هذه الصورة، فإنها ستبحث عن ذلك في مكان آخر. لذلك، نجد أن الخيانة بين النساء زادت بسبب تحمّلهن مسؤوليات البيت بشكل أكبر”. وأضافت: “الحركات النسوية الحديثة تربي جيلاً من الفتيات في حالة صراع دائم مع الرجل، بينما العلاقة بين الرجل والمرأة هي تكامل، لا حرب”.

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة في العصر الحديث، مشيرة إلى أن “المرأة الحديثة تحاول أن تُظهر للرجل أنها ليست بحاجة إليه، لكن ذلك يضعف دوره. الاستقلال جميل، ولكن دون تقليل من أهمية الرجل كمصدر حماية وأمان”.

وفيما يتعلق بالحياة الزوجية، قالت كارول: “الزواج روّضني بطريقة جميلة. كنت دائمًا أدعو لاستقلال المرأة ماديًا، وأن يكون العلم هو سلاحها، لكن بعد الزواج أدركت أن الرجل الذكي والمحب هو شريك حقيقي”. وأكدت أن “زوجي يدعمني ويفتخر بنجاحي، وهو عكس الفكرة التي تقول إن الرجل يشعر بالتهديد من نجاح المرأة”.

بهذا التصريح، أظهرت كارول سماحة توازنًا بين تقدير دور الرجل وحقوق المرأة، مشددة على أهمية الشراكة والتكامل في العلاقات الإنسانية.