نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق التريلر الرسمي لـ فيلم "6 أيام" بطولة أحمد مالك وآية سماحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الشركة المنتجة لـ فيلم 6 أيام – وعملت إيه فينا السنين، التريلر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابطال فيلم "6 أيام"

وفيلم "6 أيام" من إنتاج " هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

قصة فيلم "6 أيام"

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

البوسترات الرسمية لـ فيلم "6 أيام"

ويظهر في البوسترات الرسمية أحمد مالك وآية سماحة بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة عكس آية التي يتضح عليها علامات المظهر المثالي لأي شخص، أما في البوستر الثاني فيظهر مالك مهندمًا مرتديًا قميص وكرافتة مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية، وكلا البوسترين مع عبارة "وعملت إيه فينا السنين".

اخر اعمال احمد مالك

وكان اخر اعمال احمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، ويشاركه البطولة هدى المفتي، إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، وانتصار، وإسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، دارت أحداثه في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».