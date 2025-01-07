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فالفيردي: سعيد بارتداء قميص الريال دائماً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 10:54 صباحاً - امتدح فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد الإسباني، زملاءه الشباب الذين شاركوا، أمس الاثنين، في الفوز 5-0 على ديبورتيفو مينيرا، في دور ال32 لكأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي، في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية عقب المباراة: لقد قدمنا أداء جيداً جميعاً.. وبالطبع أريد تسليط الضوء على الشباب الذين شاركوا لأول مرة، وهم في حالة جيدة.

وأضاف: عليهم الاستمرار في العمل والتدريب، وسوف يكافأون على ذلك.. أنا سعيد لأن كارلو أنشيلوتي يعتبرني دائماً أساسياً، وفخور دائماً بارتداء هذا القميص، حتى لو كنت متعباً، فأنا دائماً سعيد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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