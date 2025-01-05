بيراميدز يحقق الريمونتادا أمام الترجى ويفوز بثنائية +90 بدورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 08:29 مساءً - حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ريمونتادا أمام الترجي التونسى، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

سجل يوسف البلايلى هدف التقدم للترجي فى الدقيقة 56، ثم نجح مصطفى فتحى فى التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ثم سجل إبراهيم عادل هدف الفوز بكرة مقصية فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة تواجد فريق الترجي التونسي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله وتسجيل 7 أهداف وتلقي 2.

بينما جاء فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله وتسجيل 7 أهداف.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - وليد الكرتي، خط الهجوم؛ فيستون ماييلي.

تواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

ضم تشكيل الترجي التونسى كلاً من.. حراسة المرمى: أمان الله مميش، الدفاع: بن علي، توجاي، الجلاصي، بن حميدة، الوسط: أهولو، تقا ، كوناتي، الهجوم: ساس، البلايلي، موكوانا.

وجاء على مقاعد بدلاء الترجى: بن سعيد ، السميري، بوشنيبة، العزوني، أوڨبيلو، العايب، معشة، سويي، الجابري.