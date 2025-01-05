القبض على 7 مخالفين بعسير لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من القات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بتهمة تهريب 140 كيلوغرامًا من نبات القات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين، وتسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال على الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة، أو عبر الرقم المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]. مع التأكيد على أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.