نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر إبراهيم: جروس الأنسب لتدريب الزمالك ومباراة المصري مهمة لتأكيد الصدارة في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة المصري البورسعيدي ستكون مهمة وقوية خاصة وأنها تأتي في بطولة الكونفدرالية من أجل الاستمرار على صدارة المجموعة.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك لديه مباريات مهمة للغاية في شهر يناير الجاري سواء في بطولة الدوي أو الكونفدرالية أو كأس مصر وأتمنى التوفيق للفريق في اللقاءات المقبلة، وكريستيان جروس من المدربين المميزين فنيا وكنت سعيد بعد قرار تعيينه في هذا التوقيت".

وأضاف: "جروس جاء في وقت صعبة ولم يبدأ مع الفريق من بداية الموسم ولكن هناك ميزة في الأمر بأنه يعرف الزمالك من قبل وقام بتدريبه في موسم 2019، وهو الأنسب للفريق الأبيض في الوقت الحالي".

وأوضح: "الزمالك يواجه حرب من الشائعات خلال الفترة الأخيرة خاصة في ملف أحمد مصطفى "زيزو"، وأتمنى أن يكون هناك توضيح طوال الوقت من النادي في جميع الملفات".

وتابع: "جروس يخوض كل مباراة على حدة وهذا أمر جيد وسنلعب على الفوز أمام المصري البورسعيدي من أجل مواصلة صدارة المجموعة وأيضا لزيادة الثقة لدى اللاعبين خلال الفترة المقبلة".