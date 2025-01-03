القسام: تدمير 5 دبابات بعبوات شديدة الانفجار في جباليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، تدمير 5 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافاه" بعبوات شديدة الانفجار في محاور التوغل شمالي قطاع غزة.

وقال القسام في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "دمرت كتائب القسام 4 دبابات ميركفاه صهيونية بعدد من العبوات الشديدة الانفجار في محور التقدم شرق جباليا البلد شمال القطاع".

وأضافت في بيان منفصل، "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة شواظ شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عزل جباليا وبقية أحياء شمالي قطاع غزة عن مدينة غزة، مشددا على أنه لن يتيح لمستشفى "كمال عدوان" العودة إلى العمل مجددا.

ويزعم الجيش أن حماس "قد هُزمت بالفعل في مخيم اللاجئين في جباليا، وأن القوات تقترب من إنهاء أنشطتها هناك"، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها ذلك ففي عام 2023 على سبيل المثال، ذكر قائد الفرقة 162 إيتسيك كوهين، أن الجيش الإسرائيلي هزم اللواء الشمالي التابع لحماس، بما في ذلك كتيبة جباليا. وبعد خمسة أشهر، في مايو 2024، أطلق الجيش الإسرائيلي مرة أخرى عملية في جباليا، وفي أكتوبر الماضي عاد الجيش وشن عملية واسعة النطاق في جباليا.

ويهجر الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة، ويمنعهم من أخذ أغراضهم وأمتعتهم الشخصية معهم، كما يطالب المهجرين بترك ملابسهم رغم أن منظمات إنسانية تفيد بوجود نقص بالملابس الدافئة لدى سكان القطاع في ظل الأحوال الجوية العاصفة والبرد القارص واضطرار المهجرين إلى المبيت في خيام.

كما حاصرت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة، المستشفى الإندونيسي المرفق الصحي الوحيدة العامل في شمال المدينة، وواصلت آليات الجيش إطلاق النيران في محيط المستشفى الذي يقع في بلدة بيت لاهيا، محاصرا داخله عدد من المواطنين معظمهم أطفال ونساء ومرضى.