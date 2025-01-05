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أحمد جودة - القاهرة - فوز وادي دجلة والمنصورة وتعادل الداخلية بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم الأحد في افتتاح الجولة السادسة عشر لدوري المحترفين عن فوز فريق المنصورة بقيادة علاء نوح على فريق راية بهدفين نظيفين.

سجل الهدفين محمد بيبو في الدقيقة 70 ومروان شاهين في 74 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد راية عند 16 نقطة، فيما ارتفع رصيد المنصورة إلى 14 نقطة

- فوز فريق وادى دجلة بقياده محمد الشيخ على فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل بهدفين نظيفين سجلهما محمود دياسطي في الدقيقة 22 وعمر عدلي في الدقيقة41 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد وادي دجلة المباراة إلى 32 نقطة، فيما تجمد رصيد أسوان عند 20 نقطة

- تعادل فريق بروكسى بقياده محمد حامد مع الداخلية بقياده عمر جمال بهدف لمثله حيث تقدم الداخلية عن طريق محمد العطا، في الدقيقة 72 قبل أن يتعادل بروكسي عن طريق محمد الكرتة من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

بذلك يرتفع رصيد الداخلية إلى 19 نقطة، ويصبح بروكسي 24 نقطة.