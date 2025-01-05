ليفربول يتعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وصلاح يسجل

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إيجابيًا مع نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تمكن ليساندرو مارتينيز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز إلى زميله مارتينيز الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

ونجح كودي جاكبو في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 59، بعد تمريرة من ماك أليستر إلى جاكبو الذي راوغ المدافع دي ليخت بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 69، عن طريق ركلة جزاء، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وسجل أماد ديالو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 80، بعد عرضية أرضية من أليخاندرو جارناتشو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ديالو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أليسون بيكر.

ترتيب فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 4 لقاءات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل اليونايتد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 9 مواجهات.

