انت الأن تتابع خبر "وداعاً للسكري التراكمي".. بذور صغيرة لعشبة ربانية برائحة كريهة متوفرة في كل مطبخ وبيت تمتص السكر في الدم.. وتفتت الحصى من كلا الكليتين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحلبة من أنواع البهارات الشائع استخدامها في المطبخ الهندي ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم فيما بعد، ويذكر أن الحلبة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والنحاس والحديد وغيرها من المعادن الأخرى، وسوف نوضح أهم فوائد الحلبة في التالي.

فوائد الحلبة الصحية

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر والفيتامينات المفيدة للجسم، وأهم فوائد تلك الحلبة كما التالي:

تساعد بذور الحلبة على تنظيم مستوى السكر في الدم ولهذا ينصح جميع مرضى السكري باستخدامها في نظامهم الغذائي.

تعمل على تحسين عملية الهضم وبالتالي تخفيف آلام حرقة المعدة لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات.

تحتوي على الألياف الطبيعية التي تساهم في التخلص من عسر الهضم والإمساك والديدان المعوية.

غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم.

تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تقي من الإصابة بمرض السرطان.

تساعد على تفتيت حصى الكلى وبالتالي منع تكون حصوات على الكلى.

كيفية استخدام بذور الحلبة

يستطيع جميع الأشخاص القيام باستخدام بذور الحلبة بكل سهولة في نظامهم الغذائي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: