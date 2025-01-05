نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي العاصمة.. ديبالا يقود تشكيل روما أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي المخضرم كلاوديو رانيري مدرب روما، التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لديربي العاصمة أمام لاتسيو في إطار منافسات مسابقة الكالتشيو الإيطالية.

روما يواجه لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية

ويحتضن ملعب تورينو الأولمبي، المواجهة النارية بين روما ولاتسيو، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المواجهة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماركو جويدأ.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 35 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل روما، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سفيلار.

▪︎خط الدفاع: نديكا - هوملز - مانشيني.

▪︎خط الوسط: سالماكرز - باريديس - أنجيلينو - كوني.

▪︎خط الهجوم: ديبالا - بيليجريني - دوبياك.

القنوات الناقلة لمواجهة روما ولاتسيو في الكالتشيو

ويمكنكم مشاهدة المواجهة القوية بين روما ولاتسيو عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتيه المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium1.

