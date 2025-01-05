نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي العاصمة.. تشكيل لاتسيو الرسمي لمواجهة روما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإيطالي ماركو باروني مدرب لاتسيو، عن التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لخوض ديربي العاصمة أمام روما في إطار منافسات مسابقة الكالتشيو الإيطالية.

لاتسيو يواجه روما في ديربي العاصمة

ويستضيف ملعب تورينو الأولمبي، المواجهة النارية بين روما ولاتسيو، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المواجهة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماركو جويدأ.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 35 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل لاتسيو، كالتالي:

حراسة المرمى: بروفيديل.

خط الدفاع: تافاريس - روماتيولي - جيلا - ماروسيتش.

خط الوسط: روفيا - جوندوزي - باشيرو.

خط الهجوم: زاكاني - إيزاكسن - كاستيلانوس.

القنوات الناقلة لمواجهة روما ولاتسيو في الكالتشيو

ويمكنكم مشاهدة المواجهة القوية بين روما ولاتسيو عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتيه المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium1.

