عاجل.. باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو

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أحمد جودة - القاهرة - نجح سان جيرمان في التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو بالفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 974 في قطر وذلك ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الفرنسي في الموسم الحالي.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي باريس سان جيرمان في أول نصف ساعة من الشوط الأول على مجريات اللعب وشنوا الكثير من الهجمات على مرمى موناكو ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

وفي آخر ربع ساعة من الشوط الأول سيطر لاعبو موناكو على أحداث اللقاء ولكنهم فشلوا في تهديد مرمى باريس سان جيرمان.

وعلى غرار الشوط الأول، جاء الشوط الثاني متكافئا ومتعادلا بين الجانبين، حيث شن كلا الفريقين العديد من الهجمات الخطيرة ولكن لم تثمر تلك الهجمات عن أهداف.

في الدقيقة 92، اقتحم فابيان رويز نجم باريس سان جيرمان منطقة الجزاء ليمرر الكرة لزميله عثمان ديمبيلي الذي سجل الكرة ببراعة في مرمى موناكو ويقود باريس سان جيرمان للتتويج باللقب الثالث عشر لبطولة كأس السوبر الفرنسي في تاريخ النادي الباريسي.

