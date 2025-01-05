نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

افتتح ليساندرو مارتينيز أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز إلى زميله مارتينيز الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وتعادل كودي جاكبو لصالح ليفربول في الدقيقة 59، بعد تمريرة من ماك أليستر إلى جاكبو الذي راوغ المدافع دي ليخت بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 69، عن طريق ركلة جزاء، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وسجل أماد ديالو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 80، بعد عرضية أرضية من أليخاندرو جارناتشو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ديالو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أليسون بيكر.



