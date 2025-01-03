بث مباشر يلا شوت دلوقتي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر بث مباشر، الأهلي بث مباشر، بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، تنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

بث مباشر يلا شوت شباب بلوزداد - الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي، بث مباشر يلا شوت شباب بلوزداد الجزائري، حيث يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق شباب بلوزداد الجزائري، بعد أن انتهت مباراة الجولة الثالثة بسداسية مقابل هدف واحد لصالح العملاق الأحمر.

بث مباشر، بث مباشر الأهلي، يلاشوت بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، بقيادة تحكيمية صومالية.

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بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، يلاشوت بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد مرور 3 جولات.