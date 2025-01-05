الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًّا من الضّفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًّا من الضّفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيًّا على الأقل من الضفة الغربية بينهم أطفال ومعتقلون سابقون منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك: إن الاحتلال الإسرائيليّ يواصل شنه لحملات الاعتقال في الضّفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة وذلك في ضوء جريمة حرب الإبادة المستمرة منذ 457 يوماً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم (20) فلسطينيًّا على الأقل من الضّفة.

وذكر البيان أن عمليات الاعتقال شملت محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وأريحا، ورام الله، والقدس.

يُشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات الاعتقال كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت الاعتقالات، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، أكثر من 14 ألفًا و300 من الضّفة الغربية بما فيها القدس.