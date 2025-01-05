العالم اليوم - فيديو.. قطة تسقط طائرة "درون" عسكرية أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قطة تسقط طائرة "درون" عسكرية أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 06:25 مساءً - أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قطة ريفية وهي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية بضربة واحدة قوية.

ولم يتم تحديد مكان وقوع الحادث بدقة، ولكن ظهر في الفيديو أنه وبعد ضربة القطة، فقدت الطائرة توازنها واصطدمت بعمود كهربائي قريب ثم تحطمت.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر محلية، أن هذا الحادث وقع خلال اختبار للطائرة المسيرة داخل أوكرانيا.