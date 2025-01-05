العالم اليوم - الشيباني: سوريا تسعى لترميم علاقاتها العربية والدولية

انتم الان تتابعون خبر الشيباني: سوريا تسعى لترميم علاقاتها العربية والدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 06:25 مساءً - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن سوريا الجديدة تتجه نحو بناء علاقات إيجابية ومتوازنة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وأوضح الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، تسودها السلام والتعاون المشترك، بعيدًا عن شكل علاقات النظام السابق مع المنطقة، مضيفًا: "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، بما يعزز الاستقرار والتنمية".

وأشار الشيباني إلى أن الاجتماع كان عميقًا وموسعًا، حيث تم التطرق إلى القضايا الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى شرح خارطة الطريق السورية لإعادة بناء البلاد، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

وأضاف الشيباني أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تشكل عائقًا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد مطالبته للولايات المتحدة الأمريكية برفع هذه العقوبات لتسريع تعافي البلاد والانطلاق في بناء "سوريا الجديدة".

ودعا وزير الخارجية السوري إلى "الصدق والتعاون المشترك مع جميع دول المنطقة" لتحقيق رؤية سوريا الجديدة كدولة تقوم على العدالة، الحرية، والمساواة، حيث يشعر المواطن بالانتماء والمسؤولية.