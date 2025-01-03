انت الأن تتابع خبر كونى دوماً متألقة.. خلطة العروس بياض الثلج في ثلاث أيام لن تصدقي الفرق وكوني ملكة جمال الصيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليك اليوم خلطة العروس بياض الثلج التي تحلمين بها، إذا كنت عروسة جديدة وتريدين جسمك ابيض لامع مثل الثلج فهذه الوصفات ستفي بغرضك وتعطيك ما تتمنيه، وتأكدي بأن كل ما نقدمه لك آمن تماماً على بشرتك ولا يسبب أي أضرار أو عواقب حتى ولو بسيطة، لذلك تخلصي من قلقلك المفرط وتابعي القراءة معنا للاستفادة من وصفاتنا السحرية.

خلطة العروس بياض الثلج

تعرفي على هذه الخلطة الطبيعية والتي تعتبر من أفضل الوصفات التي يمكنك تجربتها وتعطيك نتائج فعالة وسحرية لجسمك وتأكدي بأنك لن تجدينها في أي مكان آخر سوى لدينا، وهي تكون:

مكونات خلطة بياض الثلج في ثلاث أيام

جلسرين سائل بمقدار 50 مللي.

ماء بمقدار ربع كوب.

وماء ورد بمقدار ربع كوب.

نشا بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

بودرة أطفال بمقدار 6 ملاعق كبيرة.

فازلين بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

زيت خروع بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

وزيت لوز حلو بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

جليسوليد سائل بمقدار 6 ملاعق كبيرة.

خلطة بياض الثلج سريعة المفعول

نقوم بإحضار وعاء ثم نضع فيه النشا ونضيف إليها كمية ماء الورد التي ذكرناها.

نضع الوعاء على النار ونقلب ماء الورد مع النشا حتى يصبح قوامهم متماسك ثم نتركه حتى يبرد.

نأتي بوعاء آخر ونضع به كلا من الجليسوليد وبودرة الأطفال والجلسرين، ثم نبدأ في تقليبهم مع بعض جيداً.

نقوم بعد ذلك بوضع زيت الخروع وزيت اللوز الحلو والفازلين معاً في وعاء منفصل ثم نبدأ بتقليبهم حتى يمتزجوا مع بعض جيداً.

يتم إضافة خليط الفازلين إلى خليط بودرة الأطفال ويقلبوا جيداً مع بعضهم، ثم يضاف إليهم خليط النشا وتقلب كل هذه المكونات مع بعضها.

توضع هذه الخلطة في زجاجة وتوضع في الثلاجة وتأخذين منها في أي وقت.

يتم وضع الخلطة في المكان الذي تريدين تفتيحه في جسمك كل يوم لمدة نصف ساعة ثم يشطف المكان جيداً.

بعدما تجربين خلطة العروس