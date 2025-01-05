انت الأن تتابع خبر ارتباط كرم بورسين وفضـ ح هاندا أرتشيل وحمل نسليهان أتاغول وإفلاسها مع زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحظى النجوم والنجمات الأتراك بالكثير من المتابعة لأخبارهم المهنية والشخصية من قبل الجمهور، وعلى الصعيد العربي يبقى الأشهر بينهم من سطع نجمهم في الأعمال التركية المدبلجة إلى العربية وبينهم جان يامان وبوراك أوزجيفيت ومريم أوزرلي وغيرهم.

وفي السطور أدناه نعرض لكم أبرز ما حصل في عام 2024 مع أهم النجوم والنجمات الأتراك:

جان يامان ضمن قائمة أوسم مئة وجه في العالم

استطاع النجم التركيجان يامانان يحتل المرتبة الـ 30 ضمن قائمة أوسم مئة وجه في العالم، في حين ان النجم التركي أونور تونا جاء في المرتبة الـ 82، أما النجم باريش مراد ياغجي نال المرتبة الـ 22.

بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية إفجين يشتريان منزلا فخما

اشترى بوراك أوزجيفيت وزوجتهفهرية إفجين، منزلاً بالأموال التي حصلا عليها من خلال أحد الإعلانات،ويستثمر الثنائي أرباحهما في العقارات، وبحسب الصحف، فإن الزوجين إشتريا الفيلا الثانية لهما في غضون خمسة أشهر، ويقدر ثمنها بـ 4 ملايين و250 ألف دولار.

مبلغ خيالي لـ بوراك أوزجيفيت وفهرية إفجين

حضر كل من النجمبوراك أوزجيفيتوزوجته النجمة فهرية إفجين معرض الساعات والمجوهرات في قطر، مقابل حصولهما على مبلغ خيالي، وصل إلى حوالى 90 مليون ليرة تركية، ما يعادل مليونين و600 ألف دولار أميركي.

بوراك أوزجيفيت وموقف مُحرج

انتشر فيديو للنجمبوراك أوزجيفيت، وهو يلتقط صوراً مع إحدى المعجبات التي أرادت أن تتقرب منه.

وظهر وهو يضع يده على شعر الشابة، قبل إلتقاط الصورة، وعلق صحفي تركي: "التقى الممثل بوراك أوزجيفيت بجمهوره في روسيا، أوزجيفيت الذي لم يسئ إلى معجبيه، التقط صوراً معهم جميعاً"، وأشاد بتواضع الممثل وأكمل: "في الصورة التي التقطها مع إحدى المعجبات، أوزجيفيت ثبّت شعر معجبته بيديه"، ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا.

حمل نسليهان أتاغول بعد سنوات على زواجها من قادير دوغلو

أعلنت النجمة التركيةنسليهان أتاغولعن حملها، وبعد فترة عن جنـ س جنينها، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر محطة إيطالية.

وأكدت نسليهان أنها وزوجها قادير دوغلو ينتظران مولود ذكر، كما شاركت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص صورة تجمعها به، وعلقت عليها بقلب باللون الأزرق.

إفلاس نسليهان أتاغول وقادير دوغلو

كشفت تقارير إخبارية تركية أن الزوجين النجمةنسليهان أتاغولوالنجم قادير دوغلو أعلنا إفلاسهما.

وأشارت التقارير الى انه ألغي مسلسل "بوصلة الحب" بعد تصوير 7 حلقات، بالإضافة إلى أن شركة الإنتاج الخاصة بقادير ونسليهان قد أفلست، وقام الثنائي بإغلاق مكتبهما، بالإضافة إلى أنهما لم يدفعا رواتب ثلاثة اشهر للموظفين.

رفض مريم أوزرلي لفيلم عالمي

كشفت النجمةمريم أوزرليعن تلقيها عرض للمشاركة في فيلم عالمي في هوليوود، ولكنها رفضته بعد أن شعرت أن الدور لا يناسبها.

كما أكدت مريم أنها بعد قراءة نص دورها شعرت أنه لا يناسبها، وأن الشخصية مختلفة عما تريده، كما أنها أكدت أنها تطمح للمشاركة في هوليوود ولكن بدور يناسبها، وأنها تؤمن بأن الفرصة ستأتي إليها.

ارتباط هاندا أرتشيل ..وإطلاق إشاعة حملهاكما وكشفت بعض وسائل الإعلام التركية أن هاندا إكتشفت حملها من حبيبها، ولكنها فضلت أن تبقي الموضوع سراً وتكتمت عليه، الا انه تبين لاحقا ان هذا الخبر هو اشاعة لا أكثر.

مذيعة تركية تفـ ضح هاندا أرتشيل

زعمت إحدى المذيعات التركيات أن النجمةهاندا أرتشيلتخبر الصحافة بمكان تواجدها، قائلة: "هاندا ارتشيل تخبر الصحافة بمكان تواجدها عن طريق مساعدها قبل نصف ساعة، وتلعب دور المتفاجئة من تواجدهم".

انفصال وعودة بطلا "الطائر الرفراف" لبعضهما

ألغت النجمة التركيةعفراء ساراتشأوغلي متابعة زميلها في العمل النجم التركي مارت رمضان ديمير، وذلك بعد انفصالهما.

وطلبت عفراء من فريق عمل "الطائر الرفراف"، تقليل مشاهدها مع الأخير خاصة بعد انفصالهما في الحقيقة، الا انهما عادا وتصالحا وانتشرت أخبار مفادها انهما على علاقة عاطفية من جديد.

كرم بورسين وعلاقته بـ سيريناي ساريكايا

ردّ النجمكرم بورسينعلى خبر عودته للنجمة سيريناي ساريكايا وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مشيرا الى انها اشاعة لا أكثر فكل ما تم تداوله غير صحيح.

ارتباط كرم بورسين بفتاة من عائلة ثرية

نشرت وسائل إعلام تركية خبراً عن أن النجم التركيكرم بورسينعلى علاقة عاطفية مع ميليسا تابان صابانجي وهي العائلة المعروفة بالثراء الكبير في تركيا.

كرم بورسين يقدم حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب الدولية للأيقونة"