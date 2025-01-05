كيفية فرد الشعر بالقرنفل في المنزل ببساطة

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رياض - احمد صلاح - كيفية فرد الشعر بالقرنفل، نعرف جميعًا أن القرنفل واحد من الأعشاب الطبيعية المستخدمة في وصفات الطعام العديدة لأنه يعطي مذاق مميز للطعام كما وأن هناك فوائد صحية من القرنفل ومشهور بها وهي علاج آلام الأسنان وما لا يعرفه الكثير منا هو استخدام القرنفل لفرد الشعر والعناية به لهذا نقدم إليكم مجموعة الفوائد السحرية من القرنفل للشعر.

العناية بالشعر بالقرنفل

هذه مجموعة من فوائد القرنفل للشعر التي ستجعلكي لن تتوقفي عن استخدامه:

تحفيز نمو الشعر

يحتوي زيت القرنفل على مركب الأوجينول والذي يقوم بدوره في تحفيز نمو الشعر من جديد وتقوية الجذور حتى يصير الشعر أكثر قوةً كما وله دور في إضافة لمعان ونعومة للشعر.

الاستخدام: خلط ملعقة زيت جوز الهند مع ملعقة زيت القرنفل والتدفئة لكلاهما وتبليل الأصابع بالخليط وتدليك فروة الشعر بها ويتم تغطية الشعر جيدًا ويغسل عندما تمر ثلاث ساعات.

القضاء على قشرة الشعر

تظهر قشرة الشعر لأسباب عدة وتصبح مزعجة لصاحبها ويساعد القرنفل على علاجها نهائيًا من خلال إضافة 12 قطرة من زيت القرنفل الشامبو وتطبيقه على الشعر.

القضاء على الشيب

زيت القرنفل غني بمواد تحفز إنتاج الصبغة المسئولة عن اللون لهذا يمكن استخدامه للتخلص من شيب الشعر بخلطه مع 3 ملاعق زيت الأوكالبتوس والتدليك بالزيت 3 مرات بالأسبوع.

استخدام القرنفل لفرد الشعر

لا يمكننا الجزم أن هناك مستحضرات أو مكونات تمكن من فرد الشعر إلى الأبد فلكل شعر طبيعته الخاصة به حسب العديد من العوامل أهمها الوراثة ولكن تظل الطرق الطبيعية هي الحل الآمن لاستخدامها في محاولة فرد الشعر منها:

زيت القرنفل لفرد الشعر

حيث يحتوي زيت القرنفل على نسب مرتفعة من المواد الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بشكل نسبي بالتأكيد لن يشبه المفعول مفعول الكرياتين والبروتين ولكن يفرده بشكل ملحوظ ويصبح أكثر نعومة.

لف الشعر على بكرات

هذه الطريقة بديلًا للوصفات الطبيعية لفرد الشعر حيث يتم استخدام بكرات شعر حجمها كبير ولف كل قسم من أقسام الشعر المبلل على كل بكرة وعندما يجف الشعر تمامًا تزال تلك البكرات والحرص على عدم نزعها قبل جفاف الشعر.

لف الشعر المبلل