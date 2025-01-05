متى تشرب قهوتك؟ دليل التوقيت الأمثل للاستمتاع بفوائد القهوة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

القهوة مشروب عالمي يحظى بشعبية كبيرة، ليس فقط لمذاقه المميز، بل أيضاً لتأثيره المنبه الذي يساعد على زيادة التركيز والانتباه. لكن، هل تساءلت يوماً عن التوقيت الأمثل لشرب القهوة للاستفادة القصوى من فوائدها وتجنب أي آثار سلبية؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال.

يلعب هرمون الكورتيزول دوراً محورياً في تنظيم مستويات الطاقة واليقظة في الجسم. يرتفع مستوى الكورتيزول بشكل طبيعي في الصباح الباكر، ليصل إلى ذروته عادةً بين الساعة 8 و 9 صباحاً. شرب القهوة مباشرةً بعد الاستيقاظ، عندما يكون مستوى الكورتيزول مرتفعاً بالفعل، قد لا يكون الخيار الأمثل للأسباب التالية:

زيادة التوتر والقلق: اجتماع الكافيين مع ارتفاع الكورتيزول قد يزيد من الشعور بالتوتر والقلق والانفعال.

تقليل فعالية الكافيين على المدى الطويل: قد يعتاد الجسم على تأثير الكافيين بشكل أسرع، ما يقلل من فعاليته في تحفيز اليقظة مع مرور الوقت.

التأثير على الساعة البيولوجية: شرب القهوة في أوقات ارتفاع الكورتيزول قد يؤثر سلباً على الساعة البيولوجية للجسم، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم.

بناءً على ما سبق، يُفضل تأخير شرب القهوة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الاستيقاظ. هذا يعني أن الفترة بين الساعة 10 صباحاً و 12 ظهراً تُعتبر مثالية لمعظم الأشخاص. كما يُمكن شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر، بين الساعة 1 ظهراً و 5 مساءً، مع مراعاة تجنب شربها قبل النوم بست ساعات على الأقل.