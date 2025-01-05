لماذا يسبب شرب الماء المثلج في الصيف الإصابة بالزكام

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - أثر الماء المثلج على جهاز المناعة

يعتبر الماء عنصرًا حيويًا للحفاظ على صحة الجسم، خاصة في فصل الصيف حيث يحتاج الجسم لتعويض السوائل التي يفقدها نتيجة الحرارة والتعرق. ومع ذلك، فإن تناول الماء المثلج قد يسبب بعض المشاكل الصحية في بعض الحالات مثل الإصابة بالزكام.

كيف يمكن أن يؤثر الماء المثلج على الجسم؟

عند شرب الماء المثلج، يحدث تغير مفاجئ في درجة حرارة الجسم. يرغب الجسم في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة ومتوازنة، وعند استهلاك الماء البارد يتعين عليه العمل بجهد أكبر لتحقيق هذا التوازن. مما قد يؤدي إلى تقليل فاعلية الجهاز المناعي لفترة قصيرة، وبالتالي يزيد من فرصة التعرض للفيروسات والبكتيريا.

احتمالات الإصابة بالزكام نتيجة شرب الماء المثلج

ليس مباشرة أن الماء المثلج يسبب الزكام، ولكن:

تناول الماء البارد جداً قد يضعف دفاعات الحلق بشكل مؤقت.

يمكن أن يجعل الجسم أكثر عرضة للفيروسات الشائعة المسببة للزكام، خاصة عندما يكون جهاز المناعة ضعيفًا بالفعل.

الوقاية والتمتع بالماء البارد بأمان

بينما قد تكون هناك مخاطر طفيفة، يمكن الاستمتاع بالماء البارد باتباع بعض النصائح الصحية:

حاول تجنب شرب كميات كبيرة من الماء المثلج بسرعة كبيرة.

اسمح للماء البارد بأن يكون في درجة حرارة معتدلة من خلال تركه لبضع دقائق في درجة حرارة الغرفة قبل تناوله.

استمع إلى جسدك وتجنب الماء البارد إذا شعرت بأي إزعاج في الحلق أو الجسم.

الخلاصة

شرب الماء المثلج في فصل الصيف يمكن أن يكون منعشًا وممتعًا، لكنه قد يحمل بعض المخاطر للجسم إذا لم يتم الانتباه لبعض الإرشادات والنصائح. لذلك ينصح بالاعتدال والانتباه للإشارات التي يرسلها الجسم لضمان الحفاظ على الصحة وسلامة الجهاز المناعي.