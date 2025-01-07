كأس بلجيكا: كلوب بروج يلاقي أود لوفين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات ربع نهائي كأس بلجيكا بكرة القدم، فيلعب اليوم كلوب بروج مع أود لوفين الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسينت ترويدنس مع جينك بنفس التوقيت.

ولحساب الدور ذاته، يلتقي غداً، الأربعاء، رويال أنتويرب مع سانت جيلواز الساعة 22:45.

وتُختتم مباريات دور الثمانية بعد غد، الخميس، بلقاء بيرشكوت وأندرلخت، الساعة 22:30.