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كأس بلجيكا: كلوب بروج يلاقي أود لوفين

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات ربع نهائي كأس بلجيكا بكرة القدم، فيلعب اليوم كلوب بروج مع أود لوفين الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسينت ترويدنس مع جينك بنفس التوقيت.

ولحساب الدور ذاته، يلتقي غداً، الأربعاء، رويال أنتويرب مع سانت جيلواز الساعة 22:45.

وتُختتم مباريات دور الثمانية بعد غد، الخميس، بلقاء بيرشكوت وأندرلخت، الساعة 22:30.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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