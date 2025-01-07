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كأس تركيا: بشكتاش في ضيافة سيفاس سبور

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات الدور الـسادس 16 في كأس تركيا بكرة القدم، والذي يقام عبر أربع مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

اليوم، وفي المجموعة الأولى يلعب أنقرة غوجو وإسكندرون الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفاتح قرا جمرك مع تشايكور ريزا سبور الساعة 15:30، وتستكمل مباريات الجولة الأولى في هذه المجموعة غداً، الأربعاء بلقاء طرابزون سبور وألانيا سبور.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي اليوم أيضاً سيفاس سبور مع بشكتاش الساعة 19:00، وأنطاليا سبور مع كوجيلي سبور الساعة 21:00، فيم يلعب غداً، الأربعاء، كيركلاريسبور مع بودريم سبور لحساب نفس المجموعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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