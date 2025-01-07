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كأس إسبانيا: إلدينسي يستقبل فالنسيا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تٌختتم مباريات دور الـ 32 في كأس إسبانيا بكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، بلقاء إلدينسي وفالنسيا الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في دور الـ 32
ديبورتيفا مينيرا × ريال مدريد 0-5
إلتشي × لاس بالماس 4-0
أورينسي × بلد الوليد 3-2
راسينغ سانتاندير × سيلتافيغو 2-3
بونفبرادينا × ريال سوسيداد 0-2
قرطاجنة × ليجانيس 1-2
بونتيفيدرا × ريال مايوركا 3-0
راسينغ فيرول × رايو فاليكانو 1-3
غرناطة × خيتافي 0-1
تينيريفي × أوساسونا 1–2
هويسكا × ريال بيتيس 0-1
ألميريا × إشبيلية 4-1
بارباسترو × برشلونة 0-4
ماربيلا × أتلتيكو مدريد 0-1
لوغرونييس × أتلتيك بلباو 0-0 وبالترجيح 3-4

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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