كأس إسبانيا: إلدينسي يستقبل فالنسيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تٌختتم مباريات دور الـ 32 في كأس إسبانيا بكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، بلقاء إلدينسي وفالنسيا الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في دور الـ 32

ديبورتيفا مينيرا × ريال مدريد 0-5

إلتشي × لاس بالماس 4-0

أورينسي × بلد الوليد 3-2

راسينغ سانتاندير × سيلتافيغو 2-3

بونفبرادينا × ريال سوسيداد 0-2

قرطاجنة × ليجانيس 1-2

بونتيفيدرا × ريال مايوركا 3-0

راسينغ فيرول × رايو فاليكانو 1-3

غرناطة × خيتافي 0-1

تينيريفي × أوساسونا 1–2

هويسكا × ريال بيتيس 0-1

ألميريا × إشبيلية 4-1

بارباسترو × برشلونة 0-4

ماربيلا × أتلتيكو مدريد 0-1

لوغرونييس × أتلتيك بلباو 0-0 وبالترجيح 3-4