وصفة ولا أشهى لتحضير شوربة الشيعرية بالخضار.. سيحبها أطفالك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - طريقة مميزة لتحضير شوربة الشيعرية بالخضار

الشوربات تعتبر واحدة من الوجبات الخفيفة والمفيدة جدًا، وخصوصًا في الأيام الباردة. من خلال إضافة الخضار الطازجة والشيعرية، يمكننا الحصول على وجبة متكاملة تجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية.

المكونات

كوب من الشيعرية

حبة جزر مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بطاطس مقطعة مكعبات

نصف كوب من البازلاء الخضراء

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

فصان من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ملح وفلفل حسب الرغبة

مكعب مرق الخضار

لتر من الماء

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير

في قدر كبيرة، نسخن الزيت النباتي على نار متوسطة، ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبلان. نضيف مكعبات الجزر والبطاطس ونواصل التقليب لبضع دقائق. نضيف البازلاء الخضراء ونخلط المكونات معًا بشكل جيد. نسكب لتر الماء ونضيف مكعب المرق، ثم نترك الخليط ليغلي. بعد الغليان، نخفض النار ونترك الشوربة لتنضج لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج الخضروات. نضيف الشيعرية ونتركها تطهى لمدة 5 دقائق إضافية حتى تصبح طرية. نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة ونتأكد من توازن النكهات. نسكب الشوربة في أطباق التقديم ونزينها بالبقدونس المفروم.

نصائح تقديم الشوربة للأطفال

لا شك أن الشوربة ستكون محببة للأطفال بفضل ألوان الخضروات الشهية وقوام الشيعرية اللذيذ. يمكنك تقديمها مع قطع من الخبز المحمص كوجبة غداء خفيفة أو كوجبة عشاء مغذية.

من المهم التأكد من تقطيع الخضروات إلى مكعبات صغيرة لضمان سهولة تناولها من قبل الأطفال. يمكنك أيضًا تجريب إضافة القليل من عصير الليمون للحصول على نكهة منعشة.