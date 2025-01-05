3 تصرفات احذر فعلها أمام مديرك في العمل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - كيفية الحفاظ على مكانتك في العمل: تجنب هذه التصرفات أمام مديرك

من المهم فهم السلوكيات التي قد تؤثر على وضعك الوظيفي وعلاقاتك في بيئة العمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع مديرك المباشر. فالتصرفات غير المناسبة قد تترك انطباعًا سلبيًا وتأثر على فرص الترقية أو الاحتفاظ بمنصبك الحالي. فيما يلي ثلاث تصرفات يجب تجنبها أمام مديرك للوصول إلى فهم وتعاون أفضل.

1. عدم الاستعداد للاجتماعات

حضور الاجتماعات دون تحضير يعكس عدم احترافية وقد يفسر على أنه عدم احترام لوقت الآخرين. عندما تكون غير مستعد، قد تفوتك فرص هامة للإسهام في المناقشات أو تقديم أفكار مبتكرة تساعد في تحسين بيئة العمل. لضمان حضورك الفعّال:

اقرأ أجندة الاجتماع مسبقًا وجهّز الأسئلة أو التعليقات.

تأكد من تحديث معرفتك بمستجدات المشروع أو الموضوعات المطروحة للنقاش.

دوّن الملاحظات وكن مستعدًا للمشاركة بفاعلية.

2. الانتقاد الدائم للآخرين

تجنُّب انتقاد زملائك باستمرار أمام المدير أمر بالغ الأهمية. الانتقاد المبالغ فيه قد يوحي بأنك غير متعاون أو غير قادر على العمل بروح الفريق الواحد. بدلاً من ذلك، حاول:

تركيز الحديث على الحلول بدلاً من المشكلات.

تبني أسلوب النقد البناء وتقديم اقتراحات للتحسين لا توجيه اللوم فقط.

الابتعاد عن النميمة أو نشر الشائعات السلبية التي قد تؤثر على حياة العمل.

3. التعبير عن الانزعاج بطرق غير لائقة

التعبير عن الانزعاج أو عدم الرضا بشكل غير لائق، سواء كان ذلك من خلال نبرة صوت مرتفعة أو لغة جسد سلبية، يمكن أن يسبب توترًا غير ضروري في مكان العمل. لتحسين طريقة التعبير عن آرائك أو مشاعرك:

تدريب نفسك على التعبير عن الانزعاج بهدوء ووضوح.

اختيار الوقت والمكان المناسبين لمناقشة ما يزعجك بعيدًا عن الأجواء العامة.

تعلم تقنيات التحكم في النفس مثل التنفس العميق والعدّ حتى عشرة قبل التعقيب.

يُمكن لهذه الإجراءات أن تُساعدك على تحقيق تواصل أفضل مع مديرك وزملائك في العمل. إن تجنب هذه التصرفات والسعي للتحسين المستمر يساهم ليس فقط في تعزيز سمعتك المهنية بل أيضًا في تحسين مناخ العمل بشكل عام.