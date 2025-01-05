ما هو شرط ريال مدريد لاستمرار كارلو أنشيلوتي؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الشرط الذي وضعه ريال مدريد من أجل استمرار كارلو أنشيلوتي، في منصبه كمدرب للفريق، خلال الموسم المقبل.

ويمتد عقد أنشيلوتي مع الميرنجي، حتى صيف 2026، ولكن هناك أنباء كثيرة تتحدث عن أن الموسم الحالي، هو الأخير للمدرب الإيطالي مع الملكي.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “إذا قاد كارلو أنشيلوتي ريال مدريد إلى موسم ناجح آخر، فإن ريال مدريد لا يخطط للانفصال عنه”.

وأكملت الشبكة: “فكرة ريال مدريد هي الاحتفاظ بكارلو أنشيلوتي إذا فاز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا”.

وأتمت الشبكة: “إذا لم ينجح في ذلك، فمن المقرر أن يكون تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي، هو المدرب القادم للميرنجي”.