انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... حطي الفازلين على الخيار بتلك الطريقة ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل البشرة واحدة من اكثر المشاكل التي تتسبب في ازعاج إلى الكثير من السيدات، حيث ان زيادة التصبغات الخاصة بالبشرة وزيادة البقع الداكنة والخطوط الصغيرة في البشرة تعتبر ضمن المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات، ومن الجدير بالذكر انه في حالة الرغبة في القضاء على تلك المشاكل فإن الحل الاول التي تلجأ إلى الكثير من السيدات هو استخدام الكريمات التجميلية التي تحتوي على الكثير من المواد الكميائية التي يمكن من خلالها علاج البشرة،
مكونات عمل وصفة الخيار والفازلين للبشرة
- ثمرة من الخيار.
- ملعقتين من الفازلين.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة من الزبادي.
- ملعقتين من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة الخيار والفازلين للبشرة
- في اول خطوة قومي بإحضار الخيار مع بشرة جيدًا واستخدام الماء الخاص بالخيار، ثم قومي بإحضار وعاء عميق مع اضافة ماء تصفية الخيار وماء الورد والنشا والتقليب جيدًا على نار هادئة، ثم قومي بإضافة الفازلين والزبادي والتقليب جيدًا حتى الحصول على القوام الخاص المناسب الخاص بالكريم، ثم قومي برفع الكريم من على النار وتركة حتى يهدأ تمامًا، ثم قومي بإستخدام الماسك على البشرة لمدة تلت ساعة على الاقل وغسل البشرة جيدًا مع استخدام الماسك مرة واحدة اسبوعيًا.