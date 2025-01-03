انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... حطي الفازلين على الخيار بتلك الطريقة ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل البشرة واحدة من اكثر المشاكل التي تتسبب في ازعاج إلى الكثير من السيدات، حيث ان زيادة التصبغات الخاصة بالبشرة وزيادة البقع الداكنة والخطوط الصغيرة في البشرة تعتبر ضمن المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات، ومن الجدير بالذكر انه في حالة الرغبة في القضاء على تلك المشاكل فإن الحل الاول التي تلجأ إلى الكثير من السيدات هو استخدام الكريمات التجميلية التي تحتوي على الكثير من المواد الكميائية التي يمكن من خلالها علاج البشرة،

مكونات عمل وصفة الخيار والفازلين للبشرة

ثمرة من الخيار.

ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من الزبادي.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الخيار والفازلين للبشرة