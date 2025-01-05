انت الأن تتابع خبر غيابات عديدة في قمة ليفربول ومانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الأحد قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في ملغب الأنفيلد في الجولة 20 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.
ويسعى ليفربول للفوز وتعزيز الصدارة والابتعاد أكثر بقمة الدوري الانجليزي، في حين يرغب اليونايتد في الاستفاقة والهروب من منطقة الخطورة في ترتيب المسابقة بعد التراجع الشديد على مستوى النتائج.
غيابات ليفربول ومانشستر يونايتد
- ويفقد فريق ليفربول خدمات ثلاثة لاعبين وهم كونور برادلي لاعب خط الوسط و المدافع إبراهيما كوناتي وجو جوميز بسبب تعرضهم للإصابة.
- كما يفقد مانشستر يونايتد خدمات كلا من ماسون ماونت ولوك شو بسبب الإصابة واستبعاد ماركوس راشفورد.