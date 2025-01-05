انت الأن تتابع خبر غيابات عديدة في قمة ليفربول ومانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الأحد قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في ملغب الأنفيلد في الجولة 20 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول للفوز وتعزيز الصدارة والابتعاد أكثر بقمة الدوري الانجليزي، في حين يرغب اليونايتد في الاستفاقة والهروب من منطقة الخطورة في ترتيب المسابقة بعد التراجع الشديد على مستوى النتائج.

غيابات ليفربول ومانشستر يونايتد