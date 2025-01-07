نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو كأس الملك والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية في أنحاء المعمورة، الكلاسيكو الناري بين الهلال والاتحاد، في إطار منافسات كأس الملك، لموسم 2024-2025.

مواجهة نارية بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك

ويستضيف ملعب المملكة أرينا، كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تحت صافرة الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

وتأهل الهلال إلى دور ربع نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الطائي في أكتوبر الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما صعد العميد، بعد الفوز على الجندل بهدفين دون رد.

موعد مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الملك، لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC sport 5HD.