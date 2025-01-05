نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد صالح الشبراوي: ارتفاع أسعار الأخشاب 40% وتراجع المبيعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 12:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ كشف محمد صالح الشبراوي، رئيس شركة الشبراوي للأثاث المكتبي، عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الخام والأخشاب، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من نقص الأخشاب لعدم وجود غابات، في ظل غياب المبادرات التمويلية من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية.

الصناعة في أزمة بسبب نقص العمالة المدربة والاتجاه للمنتجات منخفضة التكلفة

وأكد الشبراوي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن نقص العمالة المدربة يُعد تحديًا كبيرًا في القطاع، حيث اتجه عدد كبير من العمال إلى العمل في مجالات أخرى، مثل قيادة سيارات الأجرة.

وأوضح أن أسعار الأخشاب شهدت زيادات يومية مقارنة بالسابق، حيث كانت الزيادات تحدث كل ثلاث سنوات فقط، مضيفًا أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة 40% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ما أثر سلبًا على مبيعات الأثاث، التي تراجعت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأشار الشبراوي، إلى أن ضعف المشاركة في المعارض الدولية يُعزى إلى ارتفاع تكاليف الاشتراك، مشددًا على أن غياب العمالة الماهرة هو السبب الرئيسي وراء تراجع القطاع، وليس قلة التصميمات الجديدة.

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وبيّن رئيس شركة الشبراوي للأثاث المكتبي، أن المستهلكين حاليًا يميلون إلى شراء المنتجات منخفضة التكلفة بغض النظر عن جودة التصميم، كما زاد الإقبال على الأثاث المودرن مقارنة بالكلاسيك.

وفيما يتعلق بمدينة دمياط للأثاث، وصف الشبراوي وضعها الحالي بالصعب، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتأجير الأراضي للتجار، لكن انتهى الأمر بتخصيصها للتمليك، موضحًا أن المدينة تعاني من مشكلات بنية تحتية، أبرزها ضيق الطرق التي تعيق مرور الشاحنات الكبيرة، ما يستدعي توسيعها بشكل عاجل.

وطالب رئيس شركة الشبراوي للأثاث المكتبي، بضرورة إقامة ثلاثة معارض سنوية في المدينة، مع توفير ورش فنية لدعم الصناعة، مضيفًا أن مدينة دمياط للأثاث، بحاجة إلى تفعيل استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع.

وشدد على أهمية إقامة معارض دولية للتصدير مرتين سنويًا، مع التكفل باستضافة المدعوين من الخارج لتعزيز الدعاية الدولية لقطاع الأثاث، موضحًا أن أفضل وسيلة لتسويق المنتجات هي من خلال المعارض، التي يجب أن تكون أولوية في المرحلة الحالية.

الأثاث المستورد يهدد الصناعة المحلية مع تراجع القدرة على إنتاج طلبات خاصة

وأشار رئيس شركة الشبراوي، إلى أن هناك شريحة من المستهلكين تعتمد على الأثاث المستورد، رغم ارتفاع تكلفته، موضحًا أن جودة الأثاث المستورد تختلف، حيث توجد منتجات شعبية ذات خامات ضعيفة، وليست كل المنتجات المستوردة جيدة.

وأشار إلى أن شركات الأثاث تعمل بشكل متكامل لتعزيز الصناعة المحلية، حيث يتم إنتاج قطع الأثاث المختلفة من قبل عدة شركات، ما يساهم في تقديم منتجات متكاملة تعكس التعاون داخل القطاع.